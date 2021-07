Mercoledì la Serie A ha sorteggiato il calendario per la prossima stagione, con la novità assoluta dell'asimmetria tra girone di andata e di ritorno. Cosa deve temere la Juventus? Secondo Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, l'ordine delle partite può essere un fattore e secondo lui i bianconeri troveranno alcuni ostacoli nel loro campionato che alcune rivali come Inter e Milan non incontreranno. O almeno, non allo stesso modo.