1









"Io ti dico una cosa, ma è difficile che si realizzi perché dipenderà dalla rivoluzione in casa Juventus: Antonio Conte, se lo chiamassero i bianconeri, sarebbe disposto a tornare".



La "bomba" di Marcello Chirico sul prossimo allenatore della Juventus è arrivata nel nuovo episodio de L'Osservatorio Romano, con Romeo Agresti ospite eccezionale.



OR torna LIVE ogni lunedì e giovedì, alle 18.15. Continua a seguirci sulla nostra pagina Youtube e sul nostro sito: iscriversi non costa nulla.