di Marcello Chirico

Accade in queste ore a Napoli e in gran parte della Campania, e non ditemi che è un caso. Allora: domenica prossima si gioca a Fuorigrotta lo scontro-scudetto tra Napoli e Milan, e per dirigerla è stato designato come arbitro Orsato, uno che ai napoletani va sempre per traverso. Al controllo Var è stato scelto Valeri, ma non va bene nemmeno lui. Perché? Ascoltate l’assurdità: entrambi facevano parte della squadra arbitrale in quel 28 aprile 2018, giorno in cui si perpetrò (a loro dire) lo scippo al Napoli dello scudetto di quella stagione. Ricordate? Inter–Juve, la mancata espulsione di Pjanic, la vittoria in rimonta dei bianconeri favorita – sempre secondo la vulgata del Golfo - da quella decisione dell’arbitro, al punto da condizionare psicologicamente la squadra partenopea nella gara del giorno dopo con la Fiorentina, infatti poi persa. In conclusione: non li vogliono.

E perché non li vogliono? Soltanto perché non si fidano. E per quale motivo? Ascoltate bene: li mandano ad arbitrare il Napoli per impedirgli di vincere pure stavolta lo scudetto e favorire un po’ chi? Udite, udite: ma ovviamente la Juventus! Che sta 7 punti dietro in classifica e alla quale nemmeno il suo allenatore attribuisce concrete possibilità di rimonta. Anche perché, onestamente, per potersi reinserire nella corsa al tricolore, la Juve dovrebbe vincerle tutte, e le tre davanti sciogliersi come neve al sole. Poi, per carità, talvolta avvengono miracoli insperati, ma le possibilità sono davvero risicate all’osso.

Ma la cosa ancora più sconvolgente dell’improbabile rimonta juventina è un’altra: la terribile ossessione a strisce bianconere nella quale vivono a Napoli. Anziché preoccuparsi del Milan, che nel caso dovesse vincere al Maradona potrebbe mettere a segno un allungo significativo in classifica, i napoletani si preoccupano della Juventus, convinti che la scelta di Orsato sia orientata (da chi? facciano i nomi) a realizzare un unico disegno: far risalire Madama in campionato, e rimetterla in corsa per il tricolore. “Le stanno studiando tutte pur di riportarla in vetta” scrivono convinti in massa sui social. E adesso spingono per la sostituzione del tandem Orsato/Valeri, come se le designazioni arbitrali avvenissero per acclamazione.

Piuttosto, col clima che si sta creando in queste ore a Napoli, Orsato se la sentirà di arbitrarla lo stesso questa partita, sapendo che qualsiasi errore pro Milan verrà letto come un aiuto alla Juve? Considerando cos’è accaduto sempre quest’anno prima di Milan–Juventus, col polverone sollevato pure quella volta per la sua designazione da alcuni media e la contemporanea sollevazione del popolo social rossonero (perché manco loro nutrono grande simpatia per il fischietto di Schio), magari Orsato opterà per il forfait anche stavolta. In questa Italia pallonara, dove il sospetto e l’isteria spesso prevaricano sulla buonafede, tutto è possibile.