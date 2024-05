A Firenze oggi ci insegano che urlare uno Juve m***a è puro sfottò, roba innocente, soprattutto se detta da una bambina in diretta televisiva. In più, detto prima di un Fiorentina-Monza, quando la Juventus non c'entra proprio nulla. Ma sappiamo bene quanto a Firenze si odi il club bianconero, tanto che questo sentimento viene tramandato di generazione in generazione.



E le magliette con il -39, per fare umorismo macabro sui morti dell'Heysel, le abbiamo viste solo a Firenze e uno Juve m***a, scandito in diretta tv da una bambina, lo abbiamo visto per la prima volta a Firenze. Senza voler fare moralismo, intervenga la Federazione, altrimenti è inutile voler parlare di rispetto.



Di seguito, il video commento di Marcello Chirico.