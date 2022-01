di Marcello Chirico

Una vittoria netta e convincente, con diversi spunti anche in chiave mercato. Tutto questo è stata la partita di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria. Una partita che alimenta l'entusiasmo in casa bianconera e che può servire come benzina per i prossimi impegni della Vecchia Signora. E attenzione ai rinnovi di contratto. Questo e molto altro nel commento a caldo della partita.



Guarda il video per ascoltare il commento a caldo di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com