di Marcello Chirico

Una brutta partita. Non esaltante. Tra Milan e Juventus è 0-0 e la cosa più impattante è che la Juve non è riuscita a fare un tiro in porta in novanta minuti. Neanche la Juve di Maifredi: creava tanto e segnava tanto, poi magari ne prendeva altrettanti...



Questa proprio 0 tiri in porta. Pochissime occasioni da gol. Cuadrado fa un tiro sbilenco, poi il colpo di testa di Cuadrado che finisce a Monza. Per il resto, zero occasioni, perché sono arrivate pochi tiri in porta. Perché? Perché non hai attaccanti. E allora non puoi presentarti senza attaccanti.



Il simbolo è Dybala? Il simbolo è negativo. Vi conosco, dybalisti: non me ne frega delle cose da foche, da giocolieri, voglio un giocatore che trascini. Con il Milan non si è reso mai pericoloso.



