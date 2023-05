Si pensava tutti male, e invece la Juve ci ha stupito. Occasioni da gol e poi la prova della ripresa: nelle ripartenze questa squadra è stata ancora una volta letale, portando a casa una vittoria fondamentale. E non solo per la corsa Champions.Sì, perché questo è un successo che imbarazza la FIGC. Chiné vuole ladietro la, no? Ecco allora che dovrà aumentare il numero dei punti di penalizzazione.Sule sulle prestazioni dei singoli, ascoltate quello che ho da dire nel video qui in basso...