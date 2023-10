Brava la Juve a contenere, a prendere un punto su un campo spesso ostico. Ma è davvero da scudetto? Secondo me no: per me la squadra lotta giustamente per il quarto posto, perché di differenze sostanziali rispetto all'anno scorso non ne vedo. Così come non ci sono stati davvero miglioramenti.



Szczesny si è riscattato, però poi fa un errore che rischiava di capovolgere tutto. E Allegri a fine partita è sembrato ancora una volta distante dalla gara che aveva preparato. Eppure è lì, a bordocampo, si sbraccia. Cos'è che è davvero diverso? I giocatori improvvisano altre situazioni? Non credo giochino come vogliono loro.



Il primo a non credere in questa squadra sembra proprio l'allenatore.



