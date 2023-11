Volete buttarli via questi 3 punti? Questo è il classico corto muso. Dunque, chiedo: vogliamo buttarli via? Rinunciando al secondo posto siccome la Juve è brutta?



Apoteosi della fase difensiva. Non c'è spettacolo, nessuna bellezza. La Juve ha preso tutti i gol a Sassuolo, stasera c'era pure il portiere.



La Juve sì, ha giocato in difesa. E vi dico che è un trionfo. Con Allegri è così: non sarà bella, ma almeno si mette pressione all'Inter. A San Siro sarà scontro diretto: lo sappiano.