Bisogna prima prenderne due per vedere una reazione? Si sapeva che il Cagliari l'avrebbe giocata, che ha messo sotto la Juventus per intensità, per gioco, per tutto.



Nella ripresa si è visto qualcosa di arrembante, il pari arriva da Yildiz, che gioca con Chiesa e alla fine comunque mette la zampata. Non si gioca così.



E dico una cosa a Giuntoli: racconti la verità. Questa è una pena, non si può andare così. Non va bene assolutamente nulla, la Juventus non è uscita assolutamente dalla crisi. E sugli episodi, ecco come la penso...



