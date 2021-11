Non è una buona notte. E' una pessima notte. Nessuno immaginava di trascorrere una notte del genere: si può perdere, ma non la dignità. Come ha fatto laNon mi sono piaciute le dichiarazioni di: giustificare una pessima sconfitta, una delle peggiori della storia della Juventus, dicendo 'tanto non valeva nulla'. Allora mandate la Primavera, che ha anche vinto.Non esistono i numeri di questa sera. Non esiste una prestazione del genere. Continuo a dire, e molti mi attaccano, che queste sconfitte continueremo a vederle: la squadra è mediocre. Avete visto chi ha giocato?