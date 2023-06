Salvata almeno la faccia, e almeno con una vittoria nel finale. Federico Chiesa regala tre punti alla Juventus a Udine: è fondamentale, sì, ma per arrivare in Conference League. In Europa League va invece la Roma, dopo una partita incredibile, decisa nel finale da Dybala. Ho visto il rigore concesso: mah...



Comunque, anche alla Dacia Arena una fatica incredibile, per questa Juve che non sarà differente nella prossima stagione. Ve l'avevo detto: per me resterà Allegri. E un chiaro segnale è la nomina di Calvo prossimo direttore sportivo, aspettando Giuntoli. Ne parlo nel video qui in basso...