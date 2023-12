Avevamo dimenticato il gusto del 'fino alla fine'. Questo è quello che ci piace, più corto muso, musetto leggermente più lungo per i due gol. Ma la Juve ha cercato di fare la stessa partita di Firenze. Ha provato a fare qualche ripartenza, ma non è che hai fatto benissimo. Nel secondo tempo, pochissima roba.



Si possono giocare tutte le partite così? Purtroppo sì, perché questo è Allegri. I risultati gli danno ragione. Certo, giocare meglio aiuterebbe a chiudere prima le partite. Non si può arrivare così. C'era l'ansia di tenere il Monza lontano dalla porta, e hanno fatto gol nella prima occasione avuta.



