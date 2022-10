Come Ligabue: ho perso le parole. Questa squadra è oltre il precipizio, non sappiamo dove finirà il declino. La sconfitta col Milan brucia, ti aspetti una reazione e non arriva mai. C'era stata un po' col Bologna e col Maccabi all'andata, poi vai in Champions e dimostri di essere la peggiore.



Secondo voi la Juve può fare un punto però con PSG e Benfica? La squadra è allo sbando, non fa contropiedi, un passaggio. Non ha idee. Non ha niente. C'è il vuoto cosmico. E si brancola nel buio, e andrà pure peggio.



Allegri si dimetta, anche per amor proprio. Bravo Agnelli ad andare davanti alle telecamere: vergogna? Ne deve provare tanta...



