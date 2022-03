di Marcello Chirico

La Juventus vince all'ultimo respiro. Un successo insperato per come stava andando la gara, dopo 45' pessimi e una ripresa in crescita ma senza troppa convinzione. La semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina va ai bianconeri, con l'autogol di Venuti sul cross forte di Juan Cuadrado. E' stata anche la notte di Dusan Vlahovic e del suo ritorno a Firenze, tra fischi, pressione e grande attesa. Com'è andata la serata?



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, ne parla così nel suo video editoriale: