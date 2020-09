Alla fine arriva Edin Dzeko. Forse. Sì, perché manca "solo" il sì di Arkadiusz Milik. Anzi, quello c'è. Cosa manca allora? C'è ancora un certo ostruzionismo da parte del Napoli per alcune pendenze ancora in atto tra l'attaccante polacco e il club di De Laurentiis. E Luis Suarez, in tutto questo? Ha fatto l'esame per ottenere la cittadinanza italiana, ma alla fine la Juventus sembra aver "abbandonato" la pista che porta a lui... Ma sarà davvero così?

Ecco il commento del direttore editoriale de ilbianconero.com Marcello Chirico: