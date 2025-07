AFP via Getty Images

Chiné confermato Procuratore federale: rimarrà fino al 2028

3 ore fa



Arrivano novità per quanto riguarda la Procura Federale e i membri che ne fanno parte. Il Consiglio federale infatti si è riunito per eleggere il Procuratore federale del prossimo quadriennio.



Il Consiglio federale ha deciso di confermare Giuseppe Chiné alla guida della Procura Federale. Chiné come riportato dal Corriere dello Sport. Chiné quindi ricoprirà il ruolo fino al 2028, portando a nove anni la sua durata da Procuatore federale essendosi insediato nel 2019.



Inoltre, c'è stata anche la nomina di Paolo Mormando a procuratore federale interregionale, mentre i quattro procuratori aggiunti sono: Pierpaolo Grasso, Pietro Mennini, Paolo Nesta e Dario Perugini, tutti confermati rispetto alle ultime nomine.