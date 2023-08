Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, anche l'ex portiere e compagno di Buffon, Gigi Chimenti, ha voluto celebrare l'addio al calcio del numero uno dei numeri uno.'Era ora (scherza, ndr). Dispiace perché è un grande personaggio. Prima o poi il momento arriva per tutti, ha fatto questa scelta e va rispettata. Ora lo aspettiamo in un nuovo ruolo. Il ruolo del portiere nei suoi anni è cambiato molto, si gioca di più con i piedi per aiutare la manovra di squadra. Gigi penso si sia adattato abbastanza bene fin dall’inizio. Credo non abbia avuto grandi difficoltà in questo. La sua migliore qualità in campo? Difficile trovarne solo una, rispetto a tutti gli altri però ha avuto un senso della posizione innato. Questo gli permetteva di rendere facile ciò che per gli altri era difficile. Ho passato anni belli con lui, gli mando un grande abbraccio e gli faccio un in bocca al lupo per il futuro'.