3









"Chiffi deludente, Abisso peggio: su Morata era rigore" e una bocciatura netta a chiudere il giudizio. Così il Corriere dello Sport ha giudicato la prova dell'arbitro Chiffi e del Var nella gara di ieri sera tra Juventus e Genoa. Ma non solo. Dopo il siparietto in Rai (QUI), ecco i quotidiani di oggi che provano a fare chiarezza sull'episodio, anche entrando piuttosto duri. E Abisso? Per lui un 5, "non ci riesce neanche davanti alla tv...", si legge.



Tutti gli episodi e i commenti nella nostra gallery.