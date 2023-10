Torna in campo la Juventus Women, esordio stagionale in Coppa Italia. Le bianconere sono ospiti del Chievo Verona Women, già affrontato nella passata stagione. Gara secca, decisiva per il passaggio agli ottavi della competizione. Joe Montemurro non potrà contare su Sara Gama, Linda Sembrant e Sofia Cantore infortunate e sulla squalificata Cecilia Salvai. Ci sono però le giovani Gloria Sliskovic e Ginevra Moretti.Beka; Pizzolato, Ketis, Micciarelli, Toomey, Saggion, Pasquali, Congia, Landa, Picchi, Merengoni.CarliA disp: Bercelli, Merli, Zannini, Poli, Montemezzo, Begal, Peddio, Trevisan, Butte.Aprile; Cafferata, Lenzini, Cascarino, Boattin; Palis, Bellucci; Thomas, Gunnarsdottir, Beerensteyn; Nystrom.. Montemurro.A disp: Nilden, Garbino, Girelli, Bonansea, Toniolo, Grosso, Caruso, Moretti, Sliskovic.