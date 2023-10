La Juventus Women ospite del Chievo Verona si è imposta con una bella vittoria che è valsa il passaggio del turno in Coppa Italia. Queste le nostre pagelle:Si sporca i guantoni con un super intervento nel primo tempo con cui rischia anche di farsi male, poi controlla la partita.Una buona gara, spinge in avanti e prova anche una conclusione insidiosa respinta da Beka. Buona la sua prima apparizione da titolare in gara ufficiale.Solita certezza difensiva, da lei non si passa. Dal 60'6,5 buon ingresso in campo.Con il suo mancino perfetto lancia Beerensteyn per il gol che sblocca la gara. Qualche altro lancio con i giri contati ma qualche imprecisione.Capitano. Ci mette come sempre grinta e carattere oltre alla leadership. Dal 60'6,5 si fa vedere e gioca una buona gara.Qualche lancio preciso alternato a qualche pallone di troppo sprecato.Ordine, precisione e geometrie. Gara giocata su alti livelli, nel primo tempo una delle migliori.Sfiora il gol che poi diventa autogol di Picchi e poco prima di lasciare il campo si mette anche in proprio, non convincere ancora del tutto. Dal 73'6,5 assist perfetto per il quinto gol di Garbino.Si vede poco, non è il suo ruolo ma la sua abilità negli inserimenti è evidente. Dal 73'7 entra e segna, poco da dire.Corre, si impegna e segna il gol che sblocca la gara. Dal 60'7 confeziona l'assist per Thomas e poi si mette in proprio con un tocco sotto perfetto. Quello che emoziona però è il gesto sul finale quando l'estremo difensore del Chievo Beka si infortuna e la numero 11 bianconera le sta accanto fino all'uscita dal campo in barella.Fa a sportellate, lavora spalle alla porta e si mette in proprio con un gol. In crescita.Una gara decisiva con l'obbligo di vincerla. La sua squadra mette subito in campo grinta e determinazione andando in vantaggio dopo due minuti.