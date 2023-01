La Juventus Women archivia la gara d'andata contro il Chievo con un netto 3 a 0 e mette in discesa il discorso qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia. Di seguito, le galle del match:- Poco impegnata, risponde presente quando seve- Mette lo zampino nel gol dell'1 a 0; là dietro dà sempre più sicurezze- Coordina la linea tre senza mai andare in affanno- SI sposta da destra a sinistra, ma non patisce i cambiamenti. Duttilità é sempre la parola d'ordine- Qualche sbavatura qua e là, ma nel complesso é ancora una volta promossa- Più d'ordine e meno di spinta rispetto al solito. Una buona prova, seppur senza spunti particolari (Dal 74'Pochi minuti per far intravedere le qualità di cui dispone)- Si prende l'abbraccio della squadra: un gol che fa morale e segna una ripartenza- Freno a mano tirato, partita di gestione (Dal 62'- Atteggiamento di chi deve ricucire, se a fine mese rimarrà con la Juve)- Cerca il gol, a volte con troppa foga, e non arriva. Non la sua prestazione migliore (Dall'83' MORETTI sv)- Il gol in rovesciata, da terra, è un'intuizione geniale. Più importante di quello, il rigore lasciato tirare a Cernoia. Gesti da leader: quando si parla di forza del gruppo.... (Dal 62'- Minuti importanti con la prima squadra)- Le basta spingere leggermente sull'acceleratore per scombinare completamente i piani della difesa clivense (Dal 62'- spunti interessanti)- Triplice obiettivo raggiunto: archiviare la qualificazione, dare minuti alle giovani, continuare a testare la difesa a tre. Buone le risposte su tutti i fronti