DaLe Juventus Women sono pronte a cominciare il loro cammino in Coppa Italia Femminile con l'obiettivo, ovviamente, di difendere il trofeo conquistato l'anno scorso. Si parte contro il Chievo Verona il 12 ottobre alle ore 19:00.DOVE VEDERE CHIEVO-JUVENTUS WOMEN?L'esordio in Coppa Italia delle bianconere sarà trasmesso in diretta streaming su Juventus TV e sul nostro canale Youtube!