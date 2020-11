Solo un grande spavento per Federico Chiesa, che poco dopo la mezz'ora della gara contro il Benevento - con la Juve in vantaggio 1-0 grazie al gol del solito Morata - ha iniziato a zoppicare in seguito a un contatto con un avversario. Pirlo ha dato uno sguardo alla panchina, Kulusevski ha iniziato a scaldarsi e si temeva il peggio. Nulla di grave però, perché secondo quanto riporta Sky Sport anche il medico in panchina ha tranquillizzato tutti assicurando che si tratta solo di un pestone.