Federico Chiesa, un giocatore che sta diventando una garanzia per Pirlo. Ieri è nuovamente andato vicino al gol, scheggiando un palo che avrebbe rimontato dopo neanche 10 minuti il pareggio del Sassuolo, ma nel complesso la prova è stata più che sufficiente, alla luce anche di un secondo tempo passato a stringere i denti, dopo l’entrata killer di Obiang nel primo tempo. Zoppicante ma necessario per Pirlo, tanto che lo tira fuori dal campo al raddoppio di Ramsey. Il nostro voto è stato 6 in pagella, e per i quotidiani?



