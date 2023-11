. Juve-Inter inizia così, ancora prima del fischio d'inizio, con il siparietto tra compagni di Nazionale, con l'interista che aspetta di fare il suo ingresso sul campo e lo juventino a guardare dalla panchina proprio per via della costola rotta. C'è tanto in una gara bloccata, ma dura, combattuta fino al 90'. Sarà 1-1, senza troppe frizioni, ma comunque con qualcosa da raccontare, come mostrato da Bordocam su Dazn.- C'è l'aspetto tattico. Con Allegri che a Nicolussi chiede lavoro difensivo, a metà tra Calhanoglu e Lautaro, per schermare. Con la Juve che costruisce a 4 e la consegna di Allegri a Chiesa: quando Dumfries si alza, tu gli vai alle spalle. L'idea è creare l'equivoco tra Darmian e Dumfries. E Inzaghi? Si accorge e cambia, sistemando i suoi.- Prima l'errore di Chiesa da appena dentro l'area, con la reazione di Allegri: "Lì serve una sassata". Poi il gol bianconero. Chiesa serve il vantaggio a Vlahovic e lo aspetta per esultare, ma lui vuole mandare un messaggio diverso, quello dell'esultanza tanto discussa. Intanto Allegri chiama McKennie, c'è qualcosa da sistemare sulle uscite, è Nicolussi a dover aiutare sul lato destro.- C'è spazio anche per le scintille... da un rimessa dubbia parte il battibecco Chiesa-Inzaghi. L'allenatore polemizza con il 7 bianconero, che risponde lasciandolo impietrito . con il pallone in mano - per più di qualche secondo.- Poco dopo è Allegri a scaldarsi, ma con i suoi. E' furibondo sul gol dell'Inter, perché quella giocata la Juve la conosce, l'ha provata e preparata prima della partita. E anche Vlahovic a Rugani sembra dire: temporeggia.- In campo qualche battibecco c'è, soprattutto tra Thuram e Bremer, ma non solo. Il 9 nerazzurro non si accorge di dover uscire dal campo, tanto coinvolto e impegnato nel duello e nella polemica con il difensore brasiliano. A richiamarlo è Locatelli. Chi si accorge, invece, della sostituzione è Vlahovic, che però, uscendo dal campo, fa capire che sarebbe arrivato volentieri fino al 90esimo. Non una polemica, ma una sottolineatura sì.