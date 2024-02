Niente tridente offensivo, almeno per ora. Massimiliano Allegri lo ha fatto capire anche nell'ultima conferenza stampa. I tifosi chiaramente sognano di vedere in campo contemporaneamente Federico Chiesa, Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Come riferisce Tuttosport, Allegri non ha escluso che questo possa avvenire ma non è ancora il momento. Quando allora potrebbe accadere? Secondo, non appena la situazione di classifica sarà definita in chiave Champions, è lecito attendersi sperimenti in chiave futura da parte di Max. La Juve, nonostante le ultime tre partite, ha ancora un largo vantaggio in chiave qualificazione alla massima competizione europea.