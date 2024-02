Quando le cose si mettono male per la GdS si fionda subito da Galeone , il mentore di Max. In una recente intervista al grande saggio, tema tra i temi, è saltata fuori l’opportunità di vedere il tridente Chiesa-Vlahovic-Yildiz in questo finale di stagione. Tatticamente parlando, pane per i nostri denti. Ed ecco come ha risposto lui: “Sulla carta, perché no?Ma se poi Chiesa non incide come l’altra sera con l’Udinese… Il tridente si può fare, però manca uno che giochi a destra”.