Federico Chiesa vede solo bianconero. La vicenda thrilling che sta coinvolgendo il giocatore della Fiorentina, non riesce ancora a sbloccarsi, malgrado la determinazione del giocatore di approdare alla Juventus. L'autorizzazione a trattare per la cessione, votata dai Della Valle, non ha trovato la stessa accondiscendenza con il cambio di proprietà. Commisso: il patron italo-americano ha dichiarato di voler trattenere il giocatore. Eppure, Chiesa e la Juve continuano a lanciarsi occhiate di apprezzamento, forti anche di un accordo già chiuso da tempo.



CONTRATTO PRONTO - Ormai non ​è più in mistero e anche l'entourage del giocatore ha confermato le cifre del contratto che sarà con l'eventuale passaggio alla Juventus. 5 milioni netti fino al 2024, una cifra importante che mette Commisso nelle condizioni, qualora volesse davvero imporre la propria volontà, di pareggiare l'offerta con un nuovo contratto al giocatore. Al momento, quindi, i giochi sono ancora aperti e nessuno sembra intenzionato a perdere questa partita.