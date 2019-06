Federico Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Il suo nuovo presidente, Rocco Commisso, ha già a più riprese sottolineato la volontà del club viola di trattenerlo almeno per un'altra stagione, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gioiello classe '97 non ha cambiato idea e gradirebbe un trasferimento alla Juventus, a maggior ragione dopo l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Intanto, come racconta la Rosea, non esiste un accordo per liberare Chiesa a partire dal prossimo 30 giugno, perché si è trattato probabilmente di un accordo a parole con la proprietà dei Della Valle. A oggi, però, non vale nulla.