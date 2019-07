Rocco Commisso vuole trattenere Federico Chiesa alla Fiorentina a tutti i costi. Lo ha ribadito a più riprese fin dal giorno in cui è arrivato a guidare il club viola e non ha intenzione di cambiare idea. Chiesa non sarà il suo Roberto Baggio, come gli piace ricordare, e resterà almeno per la prossima stagione a Firenze. Il gioiello classe '97, però, sembra avere tutt'altri progetti per il prossimo futuro. L'idea di Chiesa, infatti, è quella di vestire fin da subito la maglia della Juventus.



LA SITUAZIONE - Il talento viola tornerà il prossimo 15 luglio dalle meritate vacanze e incontrerà la squadra e Commisso negli Stati Uniti, per iniziare il ritiro estivo con l'International Champions Cup. Secondo quanto riportato da La Stampa, a questo punto Chiesa dirà al presidente di volersi trasferire a Torino. I bianconeri, intanto, hanno messo sul piatto un contratto quinquennale a 5 milioni di euro netti a stagione, un bel salto rispetto ai 2 attuali. La Juventus, insomma, ha le mani su Chiesa.