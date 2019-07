Federico Chiesa vuole la Fiorentina e la giornata di oggi lo ha confermato ampiamente. Il calciatore viola ha dichiarato che le decisioni "sono state rimandate " dopo che c'è stato un lungo tira e molla tra lui e la società . Le posizioni restano invariate: Chiesa vuole andare alla Juve mentre la Fiorentina "non lo cede neanche per un miliardo". In tutto questo il calciatore è sembrato isolato dal resto del gruppo viola.ui è rimasto in disparte, da solo all'interno della barca, guardando il suo cellulare, isolato dal resto del gruppo.