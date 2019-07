Federico Chiesa gela la Fiorentina e Rocco Commisso che con parole molto dure ha confermato la volontà dei viola di non cedere l'esterno che però vuole trasferirsi in bianconero: "​Attualmente penso ad allenarmi e tornare al 100% in forma, poi dopo parlerò con la società - le sue parole a Class CNBC -,, ne parleremo come una famiglia e tratteremo tutte le questioni del caso"."Se ho già preso una decisione? No,per ora penso solo a tornare in forma al 100%". La giornata di Chiesa a New York è stata lunga e tesa. Sia il presidente viola Rocco Commisso che il suo braccio destro Joe Barone hanno confermato la volontà di trattenere Chiesa, attaccando la Juventus mentre il calciatore non voleva lasciare il pullman con il resto della squadra ed ha costretto la società - compreso Giancarlo Antognoni - ad intervenire per convincerlo a scendere e fare le foto con la maglia viola assieme ai suoi compagni di squadra