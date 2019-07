Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, ha parlato di Federico Chiesa a Lady Radio: “Enrico non può lasciare Federico da solo in America. Lui è il procuratore e lui deve andare dalla Fiorentina a dire che vogliono andare via, tanto ormai Federico ha deciso che vuole la Juventus. Ora il giocatore è un separato in casa. E’ evidente che la Juventus ha l’accordo con Chiesa da dicembre, non è scritto ma c’è. Noi ora dobbiamo ragionare: la Fiorentina va avanti anche senza Chiesa, è una battaglia persa. Chiesa si sente un valore contrattuale da 6 milioni di euro e se non lo vendono alla Juventus vuole la stessa cifra dalla Fiorentina. Ormai il dado è tratto: Chiesa se ne vuole andare, questa è la realtà. In queste situazioni, nel calcio, vince sempre il calciatore”.