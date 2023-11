20 Agosto 2023, prima giornata di campionato, Udinese – Juventus 0-3.Dichiarazioni di fine gara di Federico Chiesa: "questo è il calcio moderno. Dobbiamo andare a prendere alti le squadre, fare pressione, non chiuderci sempre dietro ed essere anche propositivi”.All’epoca, quelle parole, sembravano un proclama di come sarebbe dovuta cambiare la Juventus di Allegri in questa stagione o perlomeno di come gli attaccanti bianconeri speravano sarebbe stato modificato il gioco.Sono passati 3 mesi e quelle dichiarazioni sono tornate prepotentemente di moda perché, nel frattempo, l’attacco juventino è diventato innocuo in maniera direttamente proporzionale alla blindatura della difesa bianconera, come se non vi fosse un modo alternativo di vincere. Come se questa Juve potesse ottenere i 3 punti solo di corto muso, giocando bassissima, e puntando prima di tutto sempre a non prendere gol.Chi ha ragione quindi?Chiesa, che invoca(va) un calcio offensivo a premiare gli attaccanti ed il talento juventino anche a rischio di prendere qualche gol di troppo o Allegri, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha praticamente impostato la Vecchia Signora in modo ancora più difensivo di quello a cui eravamo abituati ottenendo però un 'filotto' di vittorie fondamentali?La doppietta di Chiesa con la maglia della Nazionale ha riacceso fortemente il dibattito, soprattutto per le parole nuovamente pronunciate da parte dell’attaccante juventino ai microfoni Rai :“La cosa importante è aver vinto. Nel secondo tempo purtroppo abbiamo preso due reti che non meritavamo di subire per come abbiamo giocato. Non ho visto un black out, ci sta di subire gol. Questa è la bellezza, qualche volta, del fatto di essere propositivi. Abbiamo dimostrato di voler dominare il gioco”.Probabilmente la verità, come sempre, sta nel mezzo.Nel dubbio intanto il popolo bianconero ha già scelto da che parte schierarsi…@stefanodiscreti