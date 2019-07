Federico Chiesa vola negli Stati Uniti. Obiettivo: la Juventus. L'esterno viola sarà negli USA per giocare l’International Champions Cup, ma prima incontrerà Rocco Commisso, il nuovo presidente della Fiorentina. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il neo numero uno vuole parlare con il suo top player per definirne il futuro: biglietto aereo pronto, datato 16 luglio, volo della mattina. Ecco quando Chiesa volerà a New York, con l’amichevole contro il Benfica come "scusa" per il viaggio e l'altro tema come principale argomento sul tavolo del futuro.



LA VOLONTA' - Federico Chiesa ribadirà a Commisso la propria volontà, già espressa tempo fa, con la vecchia società. Ci sono nuove sfide nel suo futuro, nuovi progetti e un’offerta da cinque anni con molti milioni sul piatto, quasi 5 a stagione, "firmata" dal club bianconero. Da canto suo, Commisso, ha già ribadito più volte di non volerlo cedere nemmeno per 100 milioni di euro e così ha in mano il suo futuro, alla Fiorentina secondo la volontà del Presidente. Ora tutto dipende dal club viola, con la Juve che aspetta fiduciosa e Chiesa che ha un'idea chiara.