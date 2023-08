Nel debutto di Udine si è visto un giocatore diverso, rinnovato nelle gambe e nello spirito rispetto alle ultime difficilissime stagioni. E così sprinta, segna, punta a tutto campo e non è solo ripartenza. E' al centro di questa Juve e punta a restarci. Anche questa estate ha avuto e ha addosso gli occhi di diversi grandi club, soprattutto inglesi, ma cosa vuol farne la Juve? Il club bianconero ha dato la sua valutazione - «50 milioni» - necessari per il giocatore e per i conti del club. A 25 anni, è maturo e tranquillo, sta puntando a ritrovarsi davvero e con lui la Juve si sente coperta nell’assalto al campionato. Quindi niente più addio? Solo un’offerta “indecente” potrebbe far vacillare la Juve, ma intanto cresce il nuovo feeling con Allegri e per riparlare di futuro ci sarà tempo.- Come riporta il Corriere dello Sport, "da qui a Natale l’obiettivo è quello di dare il massimo senza pensare ad altro. Poi arriverà il tempo di mettersi a sedere e parlare della scadenza 2025 e di un contratto che oggi garantisce a Chiesa circa 11 milioni tra netto (quasi 6) e contributi". Ingaggio da giocatore importante quale è. Ora però c'è il campo, da Bologna in avanti, per non fermarsi alla prima ma ritornare il solito vecchio Federico Chiesa. Il gioiello che era prima dell’infortunio.