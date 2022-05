Un piccolo siparietto a Sky Sport, dove poco prima della gara di Montecarlo di Formula 1, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono stati intercettati dalle telecamere mentre vagavano per i box, in attesa della bandiera a scacchi.



LE PAROLE DI CHIESA - I due non hanno mai giocato insieme alla Juventus, ma sono molto amici. Quanta attesa c'è? Risponde Chiesa: "Non vedo l'ora di giocare con lui, siamo qui per tifare la Ferrari". La domanda si sposta poi sulla numero 10, la maglia che Chiesa potrebbe indossare nella prossima stagione: "Se penso alla 10? No, no. Solo Ferrari". Poi la chiosa di Vlahovic: "Io ho già detto tutto su di lui, prima. Basta, sarò troppo ripetitivo".