c’è sempre più intesa e complicità. Lo si vede in campo ma anche sui social, ecco le risposte al post di Dusan. I due giocatori fanno sognare i tifosi bianconeri, ma come raccontanel post partita contro ilil loro è un rapporto in crescita ma già solido.“Vlahovic? Ho un rapporto speciale con lui, lo conosco da quando eravamo a Firenze. Siamo amici già da lì. Lui aveva giocato in Primavera, poi è esploso in prima squadra e io sono andato alla Juve. Siamo amici da tempo. Ci fermiamo a fine allenamento a fare le gare di tiri”, aveva raccontato Federico Chiesa in tempi non sospetti. Complicità esplicitata sui social, dopo l'ultima foto pubblicata da DV9: "Sempre in difficoltà, mai arrendersi". Risposta di Fede: "Mollare, MAI!". E così si preparano alla prossima di Bergamo: titolari entrambi, uno di fianco all'altro.