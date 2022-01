1









Ora l'obiettivo è vederli insieme. E vederli quanto prima, anche se ci sarà parecchio ancora da aspettare per l'uno. Per l'altro meno, molto meno. E allora, eccoli qui, almeno nei sogni dei tifosi: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, gentilmente e lautamente concessi dagli ultimi mercati della Juventus. Stesso punto di partenza, uguale destinazione. E tra i due c'è un'amicizia fortissima.



"Fin da quando sono arrivato a Firenze, lui era già mostruoso, abbiamo un rapporto bellissimo e gli auguro tutto il meglio", così aveva raccontao Dusan in un'intervista a DAZN. E adesso i due si ritroveranno, in attesa chiaramente del recupero fisico di Chiesa, per riportare la Juventus in altissimo. Tempo al tempo. E tempo a questi due fenomeni, che ci faranno divertire.