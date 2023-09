Ricordare che i piani della Juve erano altri, può servire ma solo per trovare un pozzo inesauribile di motivazioni. Sottolineare che ciò nonostante Federico Chiesa e Dusan Vlahovic siano partiti come mai prima, diventando effettivamente il fulcro di una Juve che ruota attorno a loro e non viceversa, serve per capire come più di qualcosa sia cambiato alla Continassa. Anche se il mercato ha visto un solo vero acquisto (Timothy Weah) e alcuni addii significativi (da Bonucci a Cuadrado, da Paredes a Di Maria). Anche se in panchina c'è quel Max Allegri che a una fetta del popolo bianconero ormai il cuore non lo conquisterà più, al netto della riconoscenza per quei cinque scudetti di fila e le due Champions sfiorate fino all'ultimo. È la Juve di Chiesa e Vlahovic dunque, è una Juve che si gode una delle coppie d'attacco fin qui più prolifiche non solo in Italia ma in tutta Europa. Sono solo due le squadre che ad oggi possono godere di coppie-gol più efficaci, ma con anche più partite disputate: la media gol infatti vede Chiesa e Vlahovic praticamente in linea con le bocche da fuoco principali. Mentre in Italia solo Lautaro-Thuram hanno segnato quanto i due bianconeri.Scopri in gallery chi sono le coppie-gol più scatenate in Europa