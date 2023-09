La Juve ritroverà a meno di sorprese la coppia Vlahovic-Chiesa in attacco contro l'Atalanta. Sarà il test più probante della stagione fin qui per i due giocatori, che in caso di gol, si candiderebbero ulteriormente come miglior coppia del campionato. La squadra di Gasperini infatti, come riporta Tuttosport, è reduce da tre partite senza subire gol e in generale ha concesso solo 5 reti. Solo l'Inter ha fatto meglio.