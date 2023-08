Come racconta Gazzetta, con l'arrivo dell'esterno del Sassuolo Allegri potrebbe puntare sul tridente, passando dal 3-5-2 al 3-4-3. Il trio composto da Domenico e i due ex viola stuzzica parecchio: Berardi ci metterebbe la fantasia e la tecnica, Vlahovic il killer instinct in area di rigore e il gioco di sponda, Chiesa la velocità e la forza nelle progressioni palla al piede. Un mix potenzialmente letale per le difese avversarie. Va anche detto che Max ha potuto puntare molto di rado sul tridente nella scorsa stagione, a causa dei continui infortuni delle sue stelle in attacco. Così ha ricercato (e trovato) stabilità ed equilibrio nel 3-5-2, che resta il modulo di riferimento della sua Juve.