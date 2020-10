Non solo Federico Chiesa (e forse Emerson Palmieri). Il mercato della Juventus è anche in uscita. E per accelerare le operazioni, nulla di strano che si possa effettuare le visite mediche alla Continassa per poi lasciar partire il giocatore verso la sua destinazione. Questo è il caso ad esempio di Douglas Costa, che prima di andare al Bayern Monaco effettuerà a breve le visite al J Medical.

Qui di seguito potete leggere gli aggiornamenti in tempo reale dalla Continassa. Restate collegati per scoprire chi saranno i bianconeri che passeranno dal J Medical per ottenere l'idoneità a trasferirsi.