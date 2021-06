Dal sito ufficiale della FIGC:



"Federico Chiesa è il Migliore Azzurro di Italia-Austria, gara valida per gli ottavi di finale del Campionato Europeo e terminata con la vittoria ai tempi supplementari dei ragazzi del CT Mancini per 2-1.



Il 23enne ligure ha ottenuto il 52,49% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito della FIGC, precedendo Leonardo Spinazzola (23,08%) e Matteo Pessina (5,88%).



Il suo ingresso in campo al minuto 84’ è stato determinante per le sorti della gara. Dimostra subito, dopo solo 3 minuti dall'inizio dell’extra time, di poter dare del filo da torcere alla difesa austriaca: destro in diagonale pericoloso bloccato da Bachmann. Due minuti più tardi, minuto 95', trova invece il gol del vantaggio azzurro di mancino all’angolino dopo una gran giocata personale. Va vicino alla doppietta al 119esimo ma il suo tentativo viene salvato quasi sulla linea di porta dalla difesa avversaria.



Gol importante per l’Italia e per Chiesa, che segna una rete in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il padre Enrico (14 giugno vs Repubblica Ceca)".