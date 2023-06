Nonostante la foto con Vlahovic postata dal giocatore e nonostante il passaggio in copertina della Juventus sui social, del futuro di Fede si continua a discutere, perché diversi club inglesi hanno messo gli occhi su di lui negli ultimi giorni. L'ultimo anno per lui è stato difficilissimo, visto il lungo percorso di recupero dopo la rottura del crociato, ma i lampi del numero 7 - pur pochi - hanno comunque attirato le attenzioni. Di recente avevano sondato il terreno Manchester United e Chelsea, oltre al Bayern Monaco, ma ora ha chiesto informazioni più approfondite ancora il Newcastle. E il club più serio nel suo interesse sembra essere il Liverpool di Klopp.Almeno rientrare dell'investimento fatto e realizzare una plusvalenza per poi avere nuova liquidità da immettere sul mercato. Così il Liverpool ammicca, per ora non offre, e la Juve sta a guardare, pronta a parlarne se lo reputerà necessario. Del rinnovo non si è ancora parlato per lui, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e vorrebbe ritoccare l'ingaggio fino a 7 milioni più bonus. Ecco perché l'ipotesi addio, nonostante non ci siano offerte concrete al momento, non è da scartare.