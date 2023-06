Il ct Mancini ci punta tanto e ha voglia di ritrovare le motivazioni che hanno portato l'Italia sul tetto d'Europa, spinta dai suoi giocatori di maggiore talento. Eè uno di questi. Dopo il brutto infortunio e una stagione difficile, infatti, il suo ritorno è stato complesso e quello alla piena efficienza è una strada lastricata di insidie e di ricadute. Ma qualche lampo si è visto, gli stessi proprio dell'ultimo Europeo, frutto anche di quella magica atmosfera azzurra. E ora, scrive Tuttosport, anche Chiesa ha bisogno di assaporare un ambiente depurato dalle tensioni esogene e di conseguenza endogene che hanno minato la Juventus in questa stagione. Per ritrovare se stesso, ma anche per dimostrare agli ammiratori dei club potenziali acquirenti che lui è tornato il Chiesa di sempre.Così le due gare di Nations League sono una vetrina appetitosa, ma anche pericolose per la Juve, con gli estimatori che guardano interessati.soprattutto, con Liverpool (Klopp in particolare è molto intrigato dall’esterno bianconero), Newcastle e Manchester United disposti ad offrirgli la vetrina della Premier League. Ma Chiesa vorrà lasciare la Juventus? Le parole dopo l'Udinese spaventano ancora i tifosi...