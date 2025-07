Chiesa verso il ritorno in Serie A? Le ultime sul futuro dell'ex Juventus

Getty Images

Chiesa obiettivo del Napoli?

Il, sin qui la squadra più attiva sul fronte calciomercato, è intenzionato a non fermarsi e progetta altri importanti colpi in entrata. Il profilo preferito da Antonio Conte, per quanto riguarda gli esterni d'attacco è quello di Dan Ndoye del Bologna, ma le esose richieste del club felsineo spingono i campioni d'Italia a valutare altre alternative e, tra queste, c'è anche il nome diTra i nomi che fa La Gazzetta dello Sport spicca quello di Federico Chiesa, che quest'anno ha fatto molta fatica a trovare spazio nel Liverpool. Chiesa sarebbe disposto a tornare in Italia, in Serie A e con Conte può trovare quell'allenatore in grado di valorizzarlo al meglio.

Viene da una stagione con appena 14 presenze e due goal. Slot gi ha dato poco spazio, quello che al Napoli, in un campionato che conosce bene, potrebbe trovare. C'erano delle voci anche sul Milan, ma se dovesse saltare la trattativa per Ndoye, gli azzurri possono provarci, magari riuscendo a strappare al Liverpool un prestito a condizioni favorevoli. Ricordando che in Inghilterra percepisce uno stipendio da 7,5 milioni di euro.