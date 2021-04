Dopo il pareggio con la Fiorentina Andrea Pirlo ha già voltato pagina e pensa alla gara contro l'Udinese, nella quale non avrà a disposizione Matthijs de Ligt squalificato. L'allenatore bianconero però spera di recuperare Federico Chiesa, che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport dovrebbe aver recuperato dall'elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra. Per la gara di domenica pomeriggio dovrebbero rientrare sia lui che Merih Demiral, fuori nell'ultima gara per un affaticamento muscolare.