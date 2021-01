In una serata in cui Cristiano Ronaldo non ha offerto una delle sue migliori prestazioni, ci ha pensato Federico Chiesa ad affossare Milan, grazie ad una doppietta che ne ha mostrato tutto il suo potenziale. Domani avrà l’occasione di replicarsi contro il Sassuolo, lui che in area di rigore è un vero pericolo pubblico. Infatti, come riporta Calcio Datato, l’ex Fiorentina è il giocatore della Juve ad avere la più alta percentuale di palloni toccati in area avversaria dopo CR7: per il portoghese la percentuale si assesta al 15,1% sul totale di palloni toccati su azione (Serie A e Champions League), per Chiesa 13,1%, addirittura superiore a Morata, a quota 12,3%